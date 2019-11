A Parigi scene di guerra

Il video è del 17 novembre. La zona di Notre-Dame era in un elenco di luoghi proibiti per i giubbotti gialli, ma il movimento ha celebrato il suo compleanno ad alta voce. Ci sono state più di 300 manifestazioni nelle più grandi città del paese, di cui tre a Parigi. Era vietato riunirsi in Avenue des Champs-Élysées, a differenza di Place d’Italie, ma la piazza si è trasformata in un campo di battaglia. I combattimenti pesanti con la polizia si sono susseguiti in una zona dopo l’altra.