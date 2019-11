Eutanasia, Ordine dei medici: “Valuteremo modifica Codice deontologico”

Il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri “valuterà integrazioni del Codice deontologico per applicare la sentenza della Corte Costituzionale” sul fine vita. Lo ha detto il presidente, Filippo Anelli, parlando di una sentenza “che tutela gli assistiti definendo confini netti, prevedendo la non punibilità per l’aiuto al suicidio assistito solo in casi particolari”. tgcom24.mediaset.it

