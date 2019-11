Affidi, 12mila bambini allontanati dalle famiglie in 18 mesi. Bonafede: nessun allarme

Sono stati 12.338 i minori allontanati da entrambi i genitori nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e che sono stati collocati in quello che viene definito ‘ambiente terzo’, cioè un’altra famiglia, strutture o comunità, con una percentuale di circa 23 collocamenti al giorno. Nello stesso periodo, 18 mesi, il 12,5% dei bambini allontanati, circa 1540, sono poi rientrati nelle famiglie di origine.

Sono i dati emersi dal lavoro svolto dalla ‘Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori ‘ (repubblica.it) istituita dopo l’inchiesta sui presunti affidi illeciti a Bibbiano, presentati al ministero dal guardasigilli Alfonso Bonafede. Il numero dei collocamenti disposti dei tribunali per i minorenni è il 70% del totale, 8722, il resto è riferibile ad altri uffici. Nella quasi totalità dei casi il collocamento viene disposto in comunità per mancanza di famiglie disposte ad accogliere i minori.