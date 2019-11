UE, Conte: Italia rischia isolamento quando non si siede ai tavoli

“L’Italia non rischia l’isolamento in Europa: quando fa valere i suoi interessi non rischia l’isolamento. Lo rischia quando si sparano slogan dal proprio paese e non ci si siede ai tavoli come qualcuno pensa di fare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando della riforma del fondo salva Stati a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di Polizia.

“Quando si studiano i dossier – ha aggiunto – si partecipa e si dà un contributo ancorché critico, come io ho sempre fatto, non c’è rischio isolamento perché gli altri ci rispettano. Quando si sta nel proprio paese, si sparano slogan e proclami politici, ecco che allora non si viene rispettati e si resta isolati” askanews