Visita fiscale a malata terminale sul letto di morte

Una storia di burocrazia assurda quella che vede protagonista la 64enne Virginia Corini, malata terminale, ricoverata in un hospice a Gorlago. Ormai in fin di vita per un tumore ai polmoni, ricoverata nella struttura assistenziale a fine ottobre, la donna si è vista presentarsi al capezzale il medico fiscale incaricato dall’Inps per verificare se fosse effettivamente malata. La visita è arrivata il 7 novembre. Due giorni dopo la donna è morta. La vicenda è riportata da bergamopost.it



Famiglia: «Umiliazione». Sbigottiti familiari e amici della donna, che dal 2000 era dipendente di una cooperativa e si occupava di lavori domestici. «Virginia ha sorriso a quella dottoressa che le ha chiesto di firmare una carta – ha raccontato la cognata -. Lei lo ha fatto, con la mano che tremava… Davanti alle lamentele dei medici della struttura, la dottoressa ha replicato: “Voi fate il vostro lavoro, io devo fare il mio”. E poi le ha detto che avrebbe avuto i giorni di malattia fino al 10 dicembre». Un’umiliazione che si poteva risparmiare, «una mancanza di rispetto totale, perché lo sanno tutti che all’hospice vanno solo i malati terminali».