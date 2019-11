Stati Generali sulla Tutela dei Minori: testimonianze e interviste

Condividi

Nel Video, le interviste ai referenti delle Associazioni presenti agli Stati Generali sulla Tutela dei Minori, che hanno voluto dare il loro sostegno e la loro adesione all’Iniziativa, insieme ad alcune testimonianze e riflessioni personali dei partecipanti. Il video si chiude con l’intervista ad Armando Manocchia, direttore di Imolaoggi.it.

Lo scorso 8 novembre, presso l’Ambasciatori Palace Hotel in via Veneto a Roma, si sono svolti gli Stati Generali sulla Tutela dei Minori – “Oltre Bibbiano: il Sistema che attraversa l’Italia e le Famiglie – Le Riforme possibili”, indetti dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare come necessaria occasione di discussione e confronto sul tema tra Rappresentanti delle Istituzioni, Giuristi, Professionisti della Pedagogia Familiare e dell’aiuto, Operatori dell’informazione, Responsabili di Comitati, Fondazioni ed Associazioni, e soprattutto genitori e famiglie, con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione sinergica e critica che possa trasformarsi velocemente in risposte di riforma dell’intero sistema.

Non solo un Convegno, dunque, ma una pietra miliare nel cammino per progettare le Tutele e le Garanzie per i Diritti delle Famiglie e dei Minori; un momento di coalizione e un luogo per far Rete, con l’obiettivo di raccogliere le diverse forze profuse per una soluzione istituzionale urgente e certa.

Ma soprattutto, un’indispensabile chiamata a raccolta di tutti coloro che hanno l’interesse massimo nella Tutela dei Minori e l’autorevolezza, l’esperienza per poter dire qualcosa al riguardo.