Sardine dell’odio invocano piazzale Loreto e sprangate nei denti

Sardine shock in Campania contro Salvini e contro gli elettori dellaLega: “Qui ci vorrebbe una nuova Piazzale Loreto. Tutti a sprangate nelle arcate gengivali andrebbero presi.”

Ecco la sinistra ‘democratica’ dall’odio irrefrenabile.

