In Italia 97.000 auto senza assicurazione intestate a prestanomi

In Italia 97.000 auto fantasma intestate a prestanomi che circolano e commettono infrazioni per giunta senza essere assicurate. Un business straordinario per la malavita che – rileva in una nota il deputato di FdI, Marco Silvestroni – non si riesce ad arrestare a causa di un decreto attuativo che da 10 anni non viene emanato e non consente perciò di far entrare in vigore le leggi necessarie. Su questo domani durante il question time in Commissione Trasporti, insieme al collega Mauro Rotelli, interrogheremo il Governo.