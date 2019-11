Giordania: marito acceca la moglie, proteste ad Amman

Ha destato orrore in Giordania l’attacco patito da una donna di Jerash, madre di tre figli, che all’inizio del mese è stata accecata dal marito durante un diverbio familiare. Il Jordan Times aggiorna che sabato, su iniziativa della Commissione nazionale giordana per le donne (Jncw), centinaia di persone hanno dato vita a un picchetto di protesta di fronte alla sede dell’ufficio del primo ministro invocando leggi molto più severe nei casi di violenze domestiche.

“Giustizia per Fatmeh” hanno scandito i dimostranti, riferendosi alla donna aggredita. “Vogliamo leggi più rigide in difesa delle vittime di violenze domestiche. No ai matrimoni di minorenni”.