Firenze: uccide uomo a coltellate, arrestato tunisino

Firenze – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno condotto in caserma un tunisino 39enne, con precedenti, ritenuto responsabile di omicidio ai danni di un kosovaro 33enne, residente a Firenze, a seguito di una lite per futili motivi iniziata poco prima delle tre di stanotte all’interno di un pub di via Faenza e proseguita per strada nell’attigua via Sant’Antonino.

La morte dell’uomo, più volte colpito con un coltello, è stata dichiarata alle 4 circa di stamattina dal personale sanitario dell’ospedale Careggi. adnkronos