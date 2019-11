Riforma Esm, Borghi: Conte ha agito senza informare il parlamento

Condividi

Conte ha condotto le trattative con l’Ue per approvare la riforma del MES (Meccanismo europeo di stabilità), una bomba che potrebbe azzerare i risparmi di milioni d’italiani, senza informare il parlamento, come obbligato dalla legge. Dovrà giustificare questo comportamento fuorilegge in commissione bilancio.