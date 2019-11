La Top 10 delle cose da fare a Reykjavík

Reykjavik è una piccola città situata a migliaia di chilometri da qualsiasi cosa possiate definire “civiltà”, ma perché visitarla? Tanto per cominciare siamo nel cuore pulsante dell’isola islandese, una parte del mondo piena di fascino e di mistero. Vi innamorerete del paesaggio vulcanico e delle incredibili attività che potrete fare in questa zona, così impressionantemente diversa da tutto ciò che possiate aver mai visto prima di questo vostro viaggio. Paesaggi mozzafiato, rigeneranti sorgenti termali, luoghi senza folla ma molto interessanti da scoprire, rimarranno nel vostro album delle vacanze come una perla rara da conservare e tramandare in infiniti racconti ad amici e famigliari. Siete pronti per scoprire la top 10 delle cose da fare a Reykjavik? Magari anche un poco fuori città, utilizzando i servizi offerti da www.autonoleggioislanda.it? Continuate a leggere, allora, mentre preparate il vostro zaino -per ora- immaginario. Dall’ultima alla prima posizione, eccole qua:

10. IL MUSEO NAZIONALE D’ISLANDA

Si tratta di un piccolo ma grazioso museo che vi farà scoprire la storia dell’isola. Raggiungerlo è piuttosto semplice dal lago di Tjornin, verso il Golden Circle: se vi sentite abbastanza audaci potreste chiedere indicazioni in islandese, chiamando questo museo col suo nome autoctono, “Þjóðminjasafn” (magari prima date un’occhiata alla pronuncia!)

9. HALLGRIMSKIRKJA

La chiesa luterana visibile da qualsiasi punto della città a causa della sua altezza: parliamo, infatti, di 74,5 metri. Prendete l’ascensore che vi conduce in cima e ammirate il paesaggio attorno a voi: l’esperienza potrebbe lasciarvi senza parole. Dal 1983, anno del suo completamento, questa chiesa è una delle principali attrazioni turistiche della città.

8. PERLAN

Planetario, museo interattivo, sede della magica Wonders of Iceland, una delle più incredibili mostre sulla natura e il territorio islandese, non potete non visitare questa struttura se vi trovate in terra islandese: si presenta con la sua meravigliosa cupola in vetro e col suo bellissimo gayser artificiale. Non solo: al suo interno troverete il miglior ristorante della città. Vi abbiamo tentati, vero?

7. TJORNIN E LA CITTA’ VECCHIA

Il lago di Tjornin è piccolo e davvero molto pittoresco: se vi sentite in vena di romanticismo, non può mancare un giro sulle sue sponde e sulla parte vecchia della città. Il nord Europa classico, con venature strappacuori.

6. IL PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR

Poco fuori città potrete visitare il luogo che ospita la spaccatura tra le faglie di Europa e America. Spesso è una delle prime attrazioni che si visitano appena usciti da Reykjavik, anche perché ospita il più antico parlamento del mondo, l’Althing. Per la storia e la cultura nazionale si tratta di un sito tra i più importanti dell’isola, forse il più importante.

5. SPIAGGIA ARTIFICIALE DI NAUTHOLVIK

A pochi chilometri dal centro della città ecco sorgere questa bellissima spiaggioa artificiale: si affaccia sull’Oceano Atlantico e offre ai turisti e ai visitatori l’opportunità di immergersi in una vasca idromassaggio mantenuta calda grazie alla sua sorgente geotermale, mentre nei mesi estivi potrete farvi un bagno direttamente tra le onde dell’oceano, la cui temperatura, qui, è di 12 gradi. Raggiungerla risulta facile sia con i propri mezzi a noleggio che con i mezzi pubblici.

4. VALLE DI LAUGARDALUR

A brevissima distanza dal centro cittatino, ecco sorgere anche questo complesso: un tempo era luogo di approvvigionamento di acqua calda per la popolazione dell’isola, oggi si tratta di un centro ricreativo che rende piacevole una visita a causa della sua grande piscina riscaldata sempre grazie alla sorgente geotermale. Oltre a questo, in zona troverete un delizioso mercato locale e alcuni edifici rurali antichi, un giardino botanico e campeggi.

3. HARPA CONCERT HALL

Progettato dal noto architetto Oliafus Eliasson, questo meraviglioso auditorium in vetro è visibile da grande distanza soprattutto la notte, grazie ai suoi bellissimi giochi di luce colorati. L’Harpa Concert Hall si riflette placida sulle acque della baia e vale davvero la pena di acquistare dei biglietti per visitarla internamente, magari per ascoltare un indimenticabile concerto dell’orchestra sinfonica o dell’Opera. Spesso teatro di esposizioni d’arte e svariati concerti di musica classica, non è certamente complesso trovare una scusa per visitarla, non fosse altro che per il suo incredibile design.

2. I GEYSER

Sapevate che la parola “Geysir” è in realtà il nome proprio del più antico e conosciuto gayser islandese? Quelle strane pozze di acqua calda che, a un tratto, si mettono a spuzzare getti come fossero balene di terra? Ecco, la zona dei geyser è distante circa un centinaio di chilometri dal centro cittadino, ma si tratta di una delle più grandi e incredibili attrazioni che la terra islandese ci possa offrire.

1. BLUE LAGOON

Inutile girarci intorno: la laguna blu di Reykjavik è forse l’attrazione più visitata e che desta più bocche aperte dell’intera isola. È un complesso naturale di piccole piscine, mantenute a una temperatura piuttosto alta a causa delle fonti geotermali. Il romantico nome di questo luogo è dovuto alla presenza di un particolare microrganismo che è in grado di riflettere la luce e di dare alle acque di questo luogo il colore di cui tutti parlano.