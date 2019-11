ArcelorMittal lascia l’Italia e investe 6,15 miliardi in India

ArcelorMittal compra il gruppo siderurgico indiano Essar Steel in una joint venture con Nippon Steel. L’operazione appare come un chiaro cambio di strategia industriale.

Mentre in Italia ArcelorMittal ha tutto pronto per lasciare gli stabilimenti ex Ilva il 4 dicembre, in India la Corte suprema ha dato il via libera alla multinazionale dell’acciaio di comprare il gruppo siderurgico indiano Essar Steel per un valore totale di 6,15 miliardi di euro. Una operazione di acquisto che ArcelorMittal sta conducendo con la società nipponica Nippon Steel, in una joint venture che aggiunge un ulteriore tassello alla strategia Mittal.