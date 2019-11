In Europa quasi 5 milioni di immigrati irregolari

Sono almeno 3,9 milioni gli immigrati irregolari che nel 2017 risiedevano in Europa. E di questi, i due terzi erano concentrati in Italia, Francia, Germania e Regno Unito. È quanto emerge dall’ultimo rapporto del Pew Research center, secondo cui la cifra esatta molto probabilmente tocca i 4,8 milioni. La ricerca è riportata da agi.it

Il dato è in crescita rispetto al 2014, quando gli irregolari oscillavano tra i 3 milioni e i 3,7 milioni, mentre è in calo rispetto al picco del 2016 (4,1-5,3 milioni). È la prima volta che il think tank statunitense fa un calcolo dell’immigrazione clandestina in Europa. E lo fa grazie ai dati forniti dai 28 Paesi dell’Ue più i 4 dell’Efta (European Free Trade Association, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonostante per questi ultimi l’immigrazione conti solo per l’1% del totale.