Dietlinde contro il testosterone: “Noi donne vogliamo il potere. No populismo”

“Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”. Si chiama così il nuovo libro di Lilli Gruber. E, come è facilmente intuibile dal titolo, il pamphlet – edito da Solferino – si scaglia contro il “machismo” al potere. Un saggio di quasi duecento pagine nelle quali la conduttrice di Otto e Mezzo su La7 se la prende con il maschilismo, sostenendo in tutto e per tutto le istanze del movimento femminista, italiano, europeo e globale.

Poi, spazio al dramma del femminicidio: donne uccise, violentate, insultate online, ma anche tutte quelle donne penalizzate sul lavoro, nel merito e nei compensi, così da puntare il dito contro la disparità di potere uomo-donna in Italia e nel mondo. Il tutto spaziando dall’economia allo sport, passando per la politica e i fatti di cronaca.