Bagno di folla per Salvini a Bologna, centri sociali scatenati

Centinaia di persone in attesa di Matteo Salvini davanti al Paladozza a Bologna. Tra i presenti anche chi mostra un cartello con scritto “in Emilia di rosso resterà solo il Lambrusco”. Salvini è arrivato insieme con lacandidata a governatoredell’Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. Illeaderdella Lega è riuscito ad arrivare con difficoltà dentro il centro convegni, acclamato d amoltissime persone.

“Sarà una serata che porterà qualche preoccupazione in casa dei Zingaretti, dei Conte, dei Renzi, dei Di Maio, dei Bonaccini”. Lo assicura Matteo Salvini, parlando in una anteprima Facebook, della kermesse prevista in serata, al Paladozza.