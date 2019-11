Assalto auto di Salvini, a processo 20 attivisti dei centri sociali

Condividi

Andranno a processo 20 dei 21 attivisti di vari collettivi bolognesi (una posizione è stata stralciata per difetto di notifica) che l’8 novembre del 2014 contestarono il leader della Lega, Matteo Salvini, e altri esponenti del Carroccio in occasione di una visita al campo nomadi di via Erbosa a Bologna.

Lo ha deciso poco fa, accogliendo quasi integralmente la richiesta del pm Antonella Scandellari (che aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti), il gup di Bologna, Alberto Gamberini. La decisione del gup arriva proprio nel giorno della convention leghista al Paladozza, contro cui i collettivi hanno già annunciato delle contestazioni.