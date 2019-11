Migranti, Brescia (M5s): prossima settimana ddl modifica Bossi-Fini

Condividi

La prossima settimana riprende alla Camera l’esame della proposta di legge di iniziativa popolare ‘Ero straniero'”, che modifica la legge Bossi-Fini sull’immigrazione prevedendo la possibilità di permessi di soggiorno regolari per immigrati economici. Lo annuncia il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5s).

“Ripartono la prossima settimana – ha detto Brescia – le audizioni sulla proposta di legge di iniziativa popolare ‘Ero straniero'”. Il testo era stato incardinato un anno fa con la sola illustrazione del testo da parte del relatore Riccardo Magi (+Europa). “Promuovere l’immigrazione regolare, in raccordo con i settori produttivi del Paese – ha detto Brescia – deve essere una risposta strutturale per contrastare illegalità e lavoro nero. Noi diciamo no alle sanatorie del passato e con queste audizioni apriamo in Parlamento il cantiere per un’immigrazione capace di produrre ricchezza per lo Stato e per le nostre imprese”.