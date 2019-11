Siria, dubbi di Assad: “al-Baghdadi non è morto come hanno detto”

Condividi

Bashar al-Assad torna a dirsi scettico rispetto alla ricostruzione degli Stati Uniti sulla morte del leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi e conferma che Damasco non ha avuto alcun ruolo nell’operazione. “Era nelle loro prigioni sotto la loro supervisione e sono stati gli americani a rilasciarlo, non lo avrebbero rilasciato senza un ruolo – ha sostenuto il leader siriano in un’intervista al canale russo Rt rilanciata integralmente oggi dall’agenzia ufficiale siriana Sana – E’ stato addestrato dagli statunitensi per giocare il suo ruolo e non crediamo alla storia recente sulla sua morte. Forse è morto, ma non come è stato detto”.

Per Assad “tutta la storia serviva per ripulire la mano americana” e per non far vedere che è “stata in contatto con i terroristi non solo negli ultimi anni, ma negli ultimi decenni”.