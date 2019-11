GB: Tories vogliono indagine su fondi di Soros a campagna anti-Brexit contro Johnson

All’inizio di questo mese, George Soros ha dichiarato a The Guardian di considerare il suo finanziamento del gruppo anti-Brexit “filantropia politica” dato che il ritiro della Gran Bretagna dall’UE è presumibilmente “un processo di disintegrazione che fa male a entrambe le parti”.

Il Partito conservatore del Regno Unito ha chiesto un’indagine urgente sull’Open Society Foundation del finanziere miliardario George Soros che inietta ingenti somme in una campagna per silurare il Primo Ministro Boris Johnson. “Chiedo alla Commissione elettorale d’indagare urgentemente se sia è verificata una violazione delle regole di spesa e di chiarire in che modo il meglio per la Gran Bretagna sta spendendo questi milioni d’oltremare“, ha dichiarato Andrew Percy, che si candiderà alla rielezione per i Tories nel Circolo elettorale di Brigg e Goole.