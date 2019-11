Feltri: la destra sovranista avanza ovunque, la sinistra sta morendo

Il voto in Spagna, il quarto in quattro anni, segna soprattutto l’avanzata dell’ultra-destra sovranista di Vox. Un botto clamoroso. Un trend che però è globale. La destra sovranista o affine al sovranismo avanza ovunque: dall’Italia alla Germania, dagli Stati Uniti al Sudamerica.

E una sintesi relativa al voto spagnolo, e al fenomeno globale, la offre Vittorio Feltri, su Twitter, con un sintetico ma ficcante cinguettio con il quale mette in luce quelle che sono le responsabilità della sinistra in un simile fenomeno: “Le destre crescono dappertutto, anche in Spagna, e le sinistre precipitano senza rendersi conto che muoiono di vecchiaia“, conclude il direttore di Libero.