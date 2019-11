La Spagna torna alle urne per la quarta volta in 4 anni

Condividi

Gli spagnoli affrontano le quarte elezioni legislative in quattro anni, mentre i sondaggi prevedono il rafforzamento del partito d’ultradestra Vox e il premier uscente Pedro Sanchez ha fatto appello ad arginare “lo spirito del franchismo”. Il Paese torna così domenica alle urne nella speranza di mettere fine allo stallo politico, sulla scia delle tensioni legate alla questione catalana.

Ed è facendo leva sulla collera contro i separatisti catalani, dopo le violente proteste di ottobre e le condanne carcerarie inflitte ai leader separatisti, che lo schieramento ultranazionalista Vox ha visto i sondaggi pronosticargli il raddoppiamento dei suoi seggi in Parlamento (attualmente 24). Potrebbe così diventare la terza forza politica del Paese.







In un segno del suo rafforzamento, Vox ha ottenuto giovedì il sostegno dei conservatori del Partito popolare e dei liberali di Ciudadanos all’adiozione al Parlamento della regione di Madrid di una mozione simbolica con cui vietare tutti i partiti indipendentisti. Vox era pressoché sconosciuto sino al 2018, ma nelle elezioni dell’aprile scorso è entrato in Parlamento, nella più grande vittoria dell’estrema destra dalla fine della dittatura franchista nel 1975.

“Se gli spagnoli ci appoggiano, non esiteremo a sospendere l’autonomia” della Catalogna, “vietare i partiti indipendentisti e far arretrare Quim Torra”, il presidente separatista catalano, ha affermato il leader di Vox, Santiago Abascal, chiudendo venerdì la campagna elettorale a Madrid. E se domenica ci saranno nuovi scontri in Catalogna, il suo partito potrebbe trarne ulteriore beneficio.

I sondaggi prevedono che Vox otterrà circa 50 seggi su 350. Il premier socialista uscente ha tentato così di mobilitare l’elettorato della sinistra, chiedendogli di “affrontare il franchismo” e denunciando le alleanze con i conservatori. Secondo il politologo Miguel Requena Teruel il timore dell’ascesa di Vox è, in realtà, condiviso a destra e sinistra. tgcom24.mediaset.it