Sondaggio, centrodestra a un passo da maggioranza assoluta

E’ la fotografia delle intenzioni di voto degli italiani che esce dall’ultima indagine realizzata da Izi, istituto indipendente di ricerca guidato da Giacomo Spaini. Fotografia scattata nei giorni in cui è esploso il caso Ilva-Arcelor Mittal, deflagrato il 4 novembre scorso con il ritiro della multinazionale, e caso che potrebbe far sentire nel prossimo periodo il suo peso sulle scelte degli italiani, e fotografia scattata all’indomani del voto in Umbria dove il centrodestra ha conquistato una vittoria definita ‘storica’.

Centrodestra che nelle intenzioni di voto è ad un passo dalla maggioranza assoluta, dalla maggioranza ‘culturale’, ma che non la raggiunge: Lega, FdI e FI insieme otterrebbero infatti, se si votasse oggi, il 48.8% dei consensi. Primo partito della coalizione di centrodestra, così com’è dalla ultime politiche, la Lega di Matteo Salvini (28.6%) – in realtà è al 34%, ndr seguita da Fratelli d’Italia (10.7%) e Forza Italia (9.5%).