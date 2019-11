Due 14enni stranieri su auto rubata: causano incidente e fuggono, presi

Guidano un’auto rubata, fanno un incidente e scappano: hanno entrambi solo 14 anni. Minorenni, su un’auto rubata, provocano un incidente con lesioni e si danno alla fuga. E’ accaduto ieri, nel pomeriggio, a San Pietro in Casale quando una pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera stava predisponendo un posto di controllo nei pressi della rotatoria di Via Galliera Sud, quando gli agenti hanno visto sfrecciare un a tutta velocità, diretto verso la rotatoria, in direzione dell’abitato di San Pietro in Casale.

A causa della velocità e dell’asfalto bagnato, gli pneumatici hanno perso aderenza e il veicolo è finito nella corsia opposta scontrandosi una Chevrolet Spark, che era appena uscita dal parcheggio di uno dei market della zona. Lo schianto è stato molto violento ed ha provocato gravi danni ad entrambi i veicoli.