Segre: non ho chiesto la scorta, non volevo la commissione antisemitismo

“Certamente non mi aspettavo la scorta, poi essendo una vecchietta…Io non l’ho mai chiesta e non pensavo mai che l’avrei avuta”, ha spiegato l’89enne senatrice a vita in un’intervista a Rainews24 . che sulle voci di una sua rinuncia a presiedere la commissione contro l’odio istituita con il voto del Senato ha precisato: “Vedremo quale sarà il mio ruolo”.

“Io non ho voluto la Commissione contro l’antisemitismo, ma assolutamente contro l’odio e come tale vorrei fosse programmata. C’è un’atmosfera di odio, odio è una parola orribile”, ha insistito.

Segre: dei 200 messaggi di odio non sapevo niente, l’ho appreso dai giornali