Mattarella: “mondo interconnesso, farsi carico di una collettività più ampia”

“Saper guardare al bene comune, vuol dire saper prendersi cura della collettivita’, intesa non come il nostro piccolo mondo ristretto, perche’ in un mondo sempre piu’ interconnesso e’ di questa collettivita’ piu’ ampia che occorre farsi carico”. Cosi’ ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia per l’inaugurazione del 25edimo anno accademico dell’universita’ Campus Biomedico. Mattarella ha preso spunto dagli interventi che lo avevano preceduto, tra cui il presidente Felice Barela, il rettore Raffaele Calabro, due studenti e il prof Massimo Inguscio. ansa