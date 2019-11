Sgarbi contro Peter Gomez: “Non c’è democrazia, non c’è Stato”

Condividi

Vittorio Sgarbi contro Peter Gomez: “Non c’è democrazia, il sorriso è quello di gente che va al governo senza essere stata eletta. Diamo 20mila euro al mese a Di Maio, a Conte, a Monti, gente non eletta, si vergognino! Non me ne importa un ca**o del voto di quei criminali!”.