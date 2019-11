Sassoli a Prato promuove il manifesto per un nuovo (in)umanesimo

Ieri sera Prato ha ospitato il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. La notizia, di per se’ mi ha provocato più indignazione che interesse per il semplice fatto che venire a parlare di multiculturalismo e di accoglienza proprio a Prato, rappresenta più che altro una mortificazione per una città che ha perso ormai la propria identità e vive da anni il suo ruolo di periferia allo sbando o di distretto industriale ferito, dominato dall’illegalità cinese e da una babele multiculturale che lascia ben poco spazio alla speranza. In pratica Sassoli viene ad insegnare a un moribondo come ammalarsi meglio usando come medicina il placebo della dottrina bergogliana.

Il convegno, organizzato alla Villa del Palco, casa del neo-vescovo Giovanni Nerbini da Rignano (provincia di Renzi), in collaborazione, udite udite, con la Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale e bla bla bla, ha avuto come tema LA RINASCITA DELL’EUROPA. In realtà Sassoli, con il suo intervento sul “nuovo umanesimo europeo” ha voluto iniziare dalla Toscana per lanciare il manifesto per “il futuro che sogniamo”, già sottoscritto da una trentina di personalità toscane, tra cui sindaci, politici e pseudo-tali, ambientalisti, esponenti delle comunità straniere e rappresentanti di diverse confessioni tra i quali spicca come il prezzemolo l’immancabile Imam Izzeddin Elzir, Consigliere nazionale dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (al quale chiesi pubblicamente il significato dei versetti coranici che incitano alla violenza e all’omicidio citando la sura 9;5 e il cui ostentato e discutibile moderatismo e’ provato dalla non risposta al quesito).