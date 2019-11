Francia, premier: stretta su cure mediche gratuite agli stranieri

PARIGI – “Dobbiamo riprendere il controllo sulla nostra politica migratoria”: lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, presentando le venti nuove misure del governo di Parigi sull’immigrazione, tra cui il progetto di quote per l’immigrazione professionale e la stretta sull’accesso alle cure mediche gratuite per alcuni stranieri. Al termine del consiglio dei ministri a Parigi, il premier ha insistito sulla necessità di trovare il “giusto equilibrio tra diritti e doveri”, tra “fedeltà ai valori” di accoglienza e “realismo”.

Presentando il nuovo piano sui migranti insieme al premier e ad altri suoi colleghi di governo, il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha annunciato che gli accampamenti di migranti nel nord-est di Parigi verranno “sgomberati entro fine anno”. ansamed