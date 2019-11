Allarme aeroporto Amsterdam, sospetto “dirottamento a bordo”

Condividi

Olanda – nell’aeroporto Schiphol di Amsterdam la polizia olandese è intervenuta per una situazione sospetta a bordo di un aereo della Air Europe. Evacuato il molo D del terminal. Il capitano del volo avrebbe premuto il pulsante “dirottamento a bordo”.

I media locali: molto ambulanze sul posto. L’aereo circondato dalla polizia olandese sarebbe Air Europa UX1094 diretto a Madrid. Arrivata unità speciale antiterrorismo.



La polizia militare ha avrebbe riferito che “tre persone tentano di dirottare un aereo”

Esiste una situazione cosiddetta GRIP 3. Questo codice viene emesso in situazioni in cui esiste una potenziale minaccia al benessere di gruppi numerosi di persone.



Il primo ministro Mark Rutte “spera che finisca bene” a Schiphol. Non può dire nient’altro sul caso, ha detto. “Non ci sono ancora notizie al riguardo.”

Breaking: A major security alert has been declared at Amsterdam Schiphol Airport in the Netherlands. Police say it’s due to a ‘suspicious situation’ on board a plane. pic.twitter.com/IO9YKGasNy

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 6, 2019