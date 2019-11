Aeroporto Amsterdam: falso allarme

Condividi

Falso allarme questa sera all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Sull’aereo della compagnia Air Europa, che doveva partire da Amsterdam ed era diretto a Madrid, è stato attivato per errore un allarme che avvia i protocolli sui sequestri in aeroporto. Lo ha confermato via Twitter la stessa compagnia, sottolineando che “non è successo nulla e che tuttti i passeggeri sono in attesa di imbarcarsi nuovamente”. “Siamo spiacenti”, ha aggiunto Air Europa.

La polizia militare olandese era intervenuta all’aeroporto parlando di una “situazione sospetta”. All’inizio fonti locali, riportate da Reuters, riferivano di tre persone armate di coltelli che avrebbero minacciato il personale di cabina. Sul suo profilo Twitter, l’aeroporto Schiphol ha fatto sapere che i 27 passeggeri e l’equipaggio sono in salvo fuori dall’aereo mentre proseguono le indagini.