Finto matrimonio per regolarizzare algerino, arriva la Polizia

Pavia – Pare che gli accordi fossero stati presi online, il tutto per fare in modo che nessuno si accorgesse dell’unione fittizia nella realtà. Fingevano di giurare amore eterno verso l’altra persona ma, in realtà, la promessa tradiva un segreto, ovvero quello di una finta unione, utile soltanto a ottenere i documenti per la regolarizzazione sul suolo italiano. Perché quel patto serviva a legittimare in Italia un cittadino di origine straniera. Così il matrimonio era stato combinato online, con il chiaro fine di eludere le norme di soggiorno e regolarizzare la posizione dello sposo, di nazionalità algerina. È accaduto a Pavia e, secondo quanto riportato da Il Giorno, a fermare il trucco è stata la polizia postale, del compartimento di Milano.

Il costo di un “matrimonio” – In base alle prime ricostruzioni, infatti, gli agenti addetti al controllo informatico prima di tutto avevano intercettato alcuni pagamenti elettronici e, successivamente, avevano scoperto che quei soldi servivano a pagare dei matrimoni con donne italiane. Secondo quanto riportato, quelle unioni erano organizzate da un gruppo di persone, sia di origine italiana, sia straniera, che per far ottenere i documenti proponevano cifre dai 10mila ai 15mila euro.