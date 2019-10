Non partecipa al blitz contro la polizia: migrante bastonato dai centri sociali

Eccoli qui, gli aspiranti rivoluzionari, i paladini (rigorosamente a parole) degli oppressi e dei loro diritti. Che invece schiavizzano e picchiano a sangue. Dopo aver chiesto i soldi. Son tutti pregiudicati. Fanno parte del Caab, il comitato autonomo abitanti Barona, sigla dell’area no-global milanese che conta un ventina di elementi e che quand’è nata, al mondo s’è annunciata per appunto quale polo di mutua solidarietà per chi non ha una casa. La vicenda è raccontata dal Corriere della Sera.

Invece, come dimostra l’indagine della Digos guidata da Claudio Ciccimarra, sotto il coordinamento dei magistrati Alberto Nobili e Leonardo Lesti, i cinque occupavano appartamenti popolari, s’intende dietro compenso (nel caso specifico, 1.500 euro ricevuti da un marocchino per abitare a un piano rialzato al civico 4 di via Lago di Nemi), ordinando agli inquilini di partecipare tassativamente alla «resistenza» contro gli sgomberi e dunque contro gli «odiati sbirri», di sfilare nei cortei inneggianti all’uguaglianza dei popoli, … Insomma, una specie di lavoro.