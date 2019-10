Bersani: “Con Romano Prodi abbiamo le stesse radici contadine”

Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): “Il centro che Renzi insegue è come l’araba fenice in metastasi, che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Il centro è il luogo ospitale ma solo per delle avventure personali”.