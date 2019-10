Migranti, lettera aperta al Ministro dell’Interno

LETTERA APERTA AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO

IN TEMA DI CLANDESTINI CHE POTREBBERO DIVENTARE A PIENO TITOLO, MIGRANTI.

Penso di avere titoli, per comprovato percorso professionale, per esprimere alcune considerazioni ed alcuni suggerimenti in tema di MIGRANTI:

1) E’ pacifico che in qualsiasi parte del mondo nessuno può sottrarsi alle regole. Sia a carattere generale che in ambito familiare o anche per se stessi. Talché, nessuno può svegliarsi la mattina, stiracchiare le braccia, sbadigliare e dire tra se e se: Oggi emigro per il tal paese . Bisogna che raccolga i pensieri, valuti la fattibilità del viaggio ed infine che il paese dove vuole andare abbia la capacità ricettiva di accoglierlo. Questo è un passo obbligato, specialmente se tutti prendono la stessa destinazione all’insaputa dell’altro;