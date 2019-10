Collebeato: migranti ubriachi minacciano passanti e si sdraiano in strada

Condividi

A nome dei Consiglieri Comunali della Lega di Collebeato esprimo piena solidarietà ai titolari della Pizzeria “Grotta Azzurra” e a tutte le persone che nella tarda serata di sabato 26 ottobre 2019 sono state costrette ad asserragliarsi nella pizzeria di fronte alle escandescenze di due migranti africani (uno dei quali è un richiedente asilo ospitato in una struttura SPRAR di Collebeato) che vagavano per strada ubriachi, brandendo cocci di vetro, insultando i passanti, dando pugni alle auto e bloccando il traffico sdraiandosi in mezzo alla strada.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma non possiamo non ricordare che le cronache giornalistiche, nazionali e locali, negli ultimi anni ci raccontano di episodi simili finiti tragicamente e che troppo spesso vedono come protagonisti proprio dei migranti richiedenti asilo.

Collebeato, come tutta l’Italia, è ospitale, ma pretende rispetto da parte di chi viene accolto a spese dei cittadini italiani che in larga parte stanno vivendo da ormai più di dieci anni una situazione economica molto difficile.

Questi comportamenti violenti e incivili non sono tollerabili. Abbiamo infatti appreso che il soggetto in questione si è poi scusato, imputando il suo comportamento legato ad un dramma familiare.