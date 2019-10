Legnano, pesta agente e gli rompe una costola: arrestato tunisino

Ha aggredito un agente del commissariato di Legnano e gli ha rotto una costola per evitare l’arresto, facendolo finire in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il responsabile è un clandestino di nazionalità tunisina, arrestato per quanto commesso a Legnano durante il pomeriggio dello scorso lunedì.

Gli agenti, impegnati in un’operazione di pattugliamento del territorio, sono stati contattati dalla centrale che li ha dirottati in via Montenevoso a seguito di alcune telefonate ricevute dai residenti. Questi ultimi avevano segnalato con preoccupazione la presenza sospetta di uno straniero che si stava aggirando tra le auto posteggiate in zona.