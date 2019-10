Scippano ad anziano medaglie d’oro di nuoto vinte in gioventù, arrestati romeni

Roma – Scippano a un anziano le medaglie d’oro di nuoto vinte in gioventù, arrestata coppia di romeni. La rapina shock è avvenuta qualche giorno fa tra via Trionfale e il parco dell’Insugherata, a farne le (dolorose) spese è stato un anziano signore che, distratto da un complice, è stato rapinato da una 24enne romena. I malviventi si sono poi dati alla fuga. Il tutto è accaduto in pieno giorno.

La vicenda è riportata dal giornale locale romah24.com. A causa della brutalità del gesto, l’ex nuotatore è caduto a terra e soltanto dopo minuti, sofferente e spaventato, è riuscito a chiamare la polizia.