Prof Meluzzi: nel modello attuale la parola di un delinquente vale piu’ di quella di un poliziotto

Prof. Alessandro Meluzzi: “A difesa delle Forze dell’ordine che difendono i cittadini ed uno Stato spesso ingrato e ingiusto, a rischio della propria vita e della propria salute. In condizioni estreme e spesso ingiustamente accusati in un modello in cui la parola di un Carabiniere o un Poliziotto vale meno di quella di un delinquente.”