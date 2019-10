Vandalizzano camper Cardioteam, 7000 euro di danni. Denunciati a piede libero

Assaltano il camper di Cardioteam e fieri dell’impresa postano il video sui social. E’ successo a Caselle Torinese. Il camper era parcheggiato in piazza Boschiassi da più di un mese: l’équipe che viaggia a bordo del mezzo, ha eseguito in questi giorni ben 300 elettrocardiogrammi gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ieri mattina, 14 ottobre, il camper doveva spostarsi a Ciriè.

Invece, la brutta sorpresa: un gruppo di ragazzini nella notte aveva vandalizzato le attrezzature. Il gruppetto ha pensato bene di riprendere l’impresa con il cellulare e di postare le immagini sui social. Rapida l’indagine: i giovani sono subito stati portati in caserma dai carabinieri. Nella notte a poca distanza da Caselle, a Mappano, un gruppo di ragazzini ha tirato decine di uova contro le case e i balconi causando numerosi danni. Non si sa per ora se si tratti delle stesse persone.

Per tutti tre è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento e il diciasettenne è stato segnalato alla Procura dei minori.

Seconda una prima stima i danni al Cardiovan ammonterebbero a circa 7mila euro.

