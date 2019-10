UE, commissione della tedesca Von der Leyen puo’ saltare

Ursula Von der Leyen, popolare tedesca, presidente designata della Commissione Ue è sempre più in bilico e può contare su un consenso risicatissimo. Tanto che non sembra ormai poter affrontare il voto di fiducia degli eurodeputati il 23 ottobre per poi insediarsi il primo novembre. La sua squadra può passare solo se votata da popolari, socialisti e liberali, e che all’approvazione della tedesca ebbero bisogno dei 14 eurodeputati esterni del M5S per prevalere di misura. Ora, rivela il Corriere di Sera, Angela Merkel sa che la Von der Leyen è a rischio. affaritaliani.it