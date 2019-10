Sassari: romeni tentano di rapire connazionale, bloccati da un passante

SASSARI, 14 OTT – Sequestro di persona sventato da un passante a Sassari. Poco dopo mezzogiorno a Porta Sant’Antonio, nella parte bassa del centro storico, tre romeni armati di coltelli e forbici sono entrati in un appartamento di vicolo Agnesa, abitato da un’altra famiglia romena, per cercare di prelevare con la forza una giovane donna. La ragazza si è ribellata ed è riuscita a scappare, grazie all’intervento di un passante che ha affrontato gli aggressori.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno fermato due persone, ora sotto interrogatorio in caserma. In supporto ai militari, anche gli agenti della Polizia locale. Sono in corso una serie di perquisizioni. I tre romeni erano arrivati da Porto Torres a bordo di una Mercedes. ansa