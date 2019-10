Usa: spari in una chiesa nel New Hampshire, ci sono feriti

Condividi

Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno di una chiesa pentecostale a Pelham (Hillsborough County), nel New Hampshire, ed ha colpito diverse persone. Lo ha riferito la Cbs.

Un ministro della chiesa era stato trovato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa il 1 ° ottobre. Il suo funerale doveva svolgersi oggi. Le persone in lutto stavano arrivando in chiesa quando è avvenua la sparatoria. Sul luogo sono arrivate 4 ambulanze



Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0

— Korey O'Brien (@koreyobrienTV) October 12, 2019