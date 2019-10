Poliziotti uccisi, Meran era ricercato in Germania

Alejandro Stephan Meran era ricercato in Germania per i fatti occorsi a Monaco il 6 novembre dell’anno scorso quando, alla guida di un’Audi A6 precedentemente sottratta ad un amico, aveva sfondato le barriere dello scalo bavarese finendo nell’area di sicurezza. Lo riferisce la Rai del Fvg che ha collaborato a stretto contatto con la redazione del quotidiano tedesco Merkur.de.

Ma non è tutto. Come riporta il giornale locale triesteallnews.it, nei suoi confronti sarebbe scattato un mandato d’arresto emesso dal Tribunale di Erding il 7 marzo scorso cui non avrebbe però fatto seguito un mandato di cattura europeo; dopo la vicenda il 29enne sarebbe infatti stato ricoverato per un breve periodo in una clinica tedesca per poi far perdere le sue tracce. La Procura si sarebbe già mossa chiedendo un’informativa proprio alle autorità tedesche.