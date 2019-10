Macron: 14 miliardi contro AIDS, tubercolosi e malaria

Condividi

di Euronews – Foto di famiglia a Lione per il presidente francese Emmanuel Macron, Bono degli U2 e Bill Gates, il fondatore di Microsoft. Tutti partecipavano alla conferenza del Fondo Globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria, ospitata quest’anno dalla Francia a Lione.

VIDEO: French President Emmanuel Macron welcomes the singer Bono, the billionaire Bill Gates and presidents of African nations at a meeting of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in the French city of Lyon pic.twitter.com/SNOHoN1YIg

— AFP news agency (@AFP) October 10, 2019