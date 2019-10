Germania: uccide 15enne tedesca, afghano trovato morto in cella

Condividi

Un migrante afgano, condannato per aver ucciso la sua ragazza tedesca di 15 anni, è stato trovato morto nella sua cella in un carcere minorile a Schifferstadt all’inizio del 10 ottobre. Il migrante, che è stato identificato solo come Abdul D. a causa delle norme tedesche sulla privacy, stava scontando la pena detentiva di 8,5 anni che gli è stata consegnata nel settembre 2018.

Mentre i pubblici ministeri hanno dichiarato che i funzionari della prigione non avevano notato alcun segno di “intento suicida”, AP osserva che il migrante apparentemente si è impiccato. In precedenza, Abdul D. ha confessato di aver pugnalato a morte la sua fidanzata tedesca di 15 anni, Mia V. il 27 dicembre 2017 con un coltello da cucina in una farmacia a Kandel, una cittadina al confine franco-tedesco.