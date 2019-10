Gli immigrati delinquono di più, Meluzzi contro i buonisti

«Uno su tre fra arrestati e denunciati non è italiano. E visto che gli immigrati sono il 12%, tra legali e non, questo dà la misura del problema». Queste parole di Franco Gabrielli, Capo della polizia, danno il via al dibattito in studio tra Alessandro Meluzzi e il fronte buonista, rappresentato dalla giornalista Karima Moual e da Giorgio Cremaschi di Potere al popolo.

Atmosfera “elettrica” in studio, anche per via di un altro tema molto conflittuale: l’integrabilità o meno, nella società occidentale, degli islamici.

Da Quarta Repubblica del 7 ottobre 2019 – nicolaporro.it