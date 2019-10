Orrore a Milano, ivoriano tenta di stuprare una studentessa in strada

Condividi

Orrore a Milano, uomo tenta di stuprare una studentessa in strada e poi la rapina: preso. Mamadou T. ha 32 anni. È nato in Costa D’Avorio e in Italia vive senza un’occupazione fissa e grazie a permesso di soggiorno per motivi umanitari. A Milano dorme in una dormitorio comunale, in via San Giovanni alla Paglia, e fino alla notte tra sabato e domenica non aveva mai avuto a che fare con le forze dell’ordine. Era pulito. Ora è accusato di aver rapinato una ragazza di 18 anni al termine di una tentativo di stupro in strada, in via Adamello, non lontano dalla Fondazione Prada.

È stato il racconto della giovane vittima, una studentessa milanese, a permettere a carabinieri del Nucleo Radiomobile di raggiungere l’uomo poco dopo l’aggressione avvenuta attorno alle 2.30. Sono stati gli stessi militari a notare una ragazza che percorre via Condino – proseguimento in direzione Sud di via Adamello – in maniera confusa e in evidente stato di choc. A quel punto è stata la 18enne a riferire agli uomini in divisa l’orrore che aveva vissuto un attimo prima.