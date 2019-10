Fiumicino: pendolari dei furti, presa banda di 12 algerini

La polizia di frontiera di Fiumicino ha arrestato per furto aggravato cinque borseggiatori. Altri sette, tutti di nazionalità algerina, sono stati denunciati. La banda metteva a segno colpi in Italia pur risiedendo stabilmente in Francia e Spagna. I ladri prendevano di mira passeggeri facoltosi in partenza dall’aeroporto di Fiumicino. I malviventi erano abili nel camuffarsi e a cambiare abiti in pochi minuti.