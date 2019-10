Crolla il programma di Rubio: ieri 1% di share

Le polemiche social non giovano allo Chef Rubio televisivo. Almeno a guardare i dati Auditel. Lo chef ed ex rugbista, protagonista quotidiano di controversie e invettive sui social network, è in onda dal 15 settembre nel prime time del Nove con la nuova trasmissione ‘Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto’ e i dati d’ascolto raccontano di un calo progressivo e costante: il 15 settembre la trasmissione ha esordito con 373.000 spettatori e l’1.82% di share; il 22 settembre è stata seguita da 367.000 spettatori con l’1.6% di share; il 29 settembre da 344.000 spettatori e l’1.5% e ieri da 242.000 spettatori e l’1% di share.

Rubio contro Rita Dalla Chiesa: “Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata @La7tv che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi£. Il post su Twitter è di Rubio. Lo chef si riferisce a Rita Dalla Chiesa e a un suo commento arrivato sempre via social sulle esternazioni dopo la sparatoria nella questura di Trieste, costata la vita a due agenti. ADNKRONOS